Gebou Bernlef bekladde mei 'Fuck alle Friezen': "Gewoan hiel teloarstellend"

It fandalisme komt twa dagen nei't de studinteferiening mear as 2.650 euro ophelle hat foar de Grinzer Voedselbank, en it Frysk folksliet op de Martinitoer spile waard. Ek de tsjinaksje fan TikTok Tammo wie in sukses, hy krige in protte reaksjes op syn oprop om 'Bûter, brea en griene tsiis' yn it Grinslânsk te sizzen. Ek hy helle in protte jild op, yntusken stiet de teller fan syn donearaksje op mear as 2.800 euro.

Oer it algemien wiene de reaksjes hielendal net negatyf, fertelt Van der Veer. "It wie eins allegear bêst wol hiel posityf, op in pear lytse grapkes tuskentroch nei. En doe't wy op paad wiene nei de Martinitoer waarden we ek útskolden troch ien man, mar dat wie alles yn prinsipe."