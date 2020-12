Ljochtpuntsje yn ûndersyk nei seldsume 'Fryske' sykte: "Foarsichtich bliid"

Dat der no wat fûn is, is ek in grutte ferromming. "Want it is in hiel grut swart gat dêr't je yn stappe. Wurdt der wat fûn? Dat wie hiel spannend. Dus we binne hiel bliid, mar noch wol foarsichtich bliid."

Ferskriklike sloper

De Noardseesykte is in sykte dy't oanberne is. "It is genetysk bepaald. Earst hast der noch net sa bot lêst fan." Dat wie by Renske har dochter Luna ek sa. "Ik tocht: ja, se rint wat ûngemaklik en se falt in soad. Mar ik he nea tocht dat dizze ferskriklike sloper har lot wêze soe. As pasjinten âlder wurde - lêst is ien stoarn dy't 43 jier wie - wurde de epileptyske oanfallen hieltyd heftiger. Je binne sa ferswakke."

Mei it medisyn moatte dy epileptyske oanfallen fermindere wurde. De hoop is dat der ek wat fûn wurdt tsjin de spierskokken dêr't de pasjinten lêst fan ha. "As Luna tsjin my oan sit, dan fiel ik har hiele liif skokken. Konstant. Dat giet de hiele dei troch. Yn har holle binne ek konstant skokken dy't de boel fersteure. Dus as we wat fine kinne dy't dy spierskokken ferminderet, soe dat it libben fan de pasjinten safolle nofliker meitsje."

Ultime hoop

De ultime hoop is dat der wat fûn wurdt wêrmei't it aaiwyt yn it lichem opknapt. "Dat it 'foutsje' hersteld wurdt", omskriuwt Wassenaar it. "Mar dat is noch in stap fierder. It UMCG seit ek: it moaist soe wêze as we wat fine kinne dat it hiele spektrum oanpakt."

Undersyk dêrnei giet yn febrewaris fierder, mei tank oan donateurs. "En dêrnei moatte alle resultaten wer in jier lang ûndersocht wurde. By de finansiering dêrfan krije we help fan it Zeldzame Ziekte Fonds."

Dat je safolle geduld ha moatte is ferfelend, mar der is no in ljochtpuntsje. "It is ek sa mei it coronafirus: der giet safolle jild en mankrêft nei ûndersyk yn it finen fan wat dat helpt. Undersyk en jild bliuwt nedich."