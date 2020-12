Stille Boot Heech ferhuzet tydlik nei Snits; oarsaak brân noch net bekend

Hy wol besykje om de ôfspraken mei klanten foar it leverjen fan elektryske motoren en de byhearrende akku's safolle mooglik nei te kommen en sil de aktiviteiten dêrom foarearst trochsette út in bedriuwsgebou yn Snits. "De continuïteit van het bedrijf is nu het belangrijkste, ook voor onze werknemers. Iedereen wil door, en dan moet je dat proberen, hoe lastig dat misschien ook is."

Gjin min jier

Stille motoaren foar boaten binne in groeimerk, seit Van Wijk. "2020 was voor ons, ondanks de corona, helemaal geen slecht jaar. Je merkt dat steeds meer botenbouwers bezig zijn met duurzaamheid."

De ferhuzing nei Snits is, as it oan Van Wijk leit, tydlik. "Heeg is onze plek. Het is ook geweldig hoe de mensen vorige week met ons meeleefden na de brand. We gaan in principe nieuwbouwen op onze oude locatie aan het water."