Ald-Feyenoordkeeper hold Hearrenfean ien helte yn libben, mar it wie te min: "Ik had goede hoop"

"Je weet dat Feyenoord veel kwaliteiten heeft. Wij waren niet goed aan de bal, wij konden de vrije man niet vinden. Dan wordt het 2-0. Ik vond het kwalijk dat het geloof in de aansluitingstreffer er niet was. We stapten niet door. Het werd één grote rondo."

"Kleine jongens tegen grote mannen"

Trainer Johnny Jansen mist twa kwaliteitsspilers. Pawel Bochniewicz wie der net, omdat dy de foarige wedstriid in reade kaart krigen hie, en Mitchell van Bergen is blessearre. "Dit is het net niet. We kunnen niet op 95 procent voetballen. We moeten 100 procent zijn om echt goed te zijn. Dat zijn we niet."