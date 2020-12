Plysje Noard-Nederlân wrakselet mei hege druk en oerbesetting

Der hinget al jierren in tjustere wolk boppe it korps. Dy ûntstiet sân jier lyn by de yngripende reorganisaasje: de komst fan de Nationale Politie yn 2013. Foar dy tiid bestie de plysje út 26 selsstannige korpsen. Elk korps bepaalde sels hoefolle eigen minsken en hoeveel jild der nedich wie om harren taken goed út te fieren. Elk korps hantearre dêrby harren eigen spulregels. Dat wol sizze: elk korps stelde sels prioriteiten. Moat dy bygelyks by de wykagint lizze of by de opspoaring of wer earne oars.

Opkomst ienheid Noard-Nederlân

Dat feroare dus mei it ûntstean fan de Nationale Politie. Om de plysje slachfeariger en doelmjittiger te meitsjen, kaam der ien korps, ûnder lieding fan de minister fan Veiligheid en Justitie. De burokrasy moast minder wurde en de ûnderlinge gearwurking better.

It gefolch foar it noarden is dat de plysjekorpsen fan Drinte, Fryslân en Grins opgongen yn de plysje Noard-Nederlân. De troepen waarden herferdield. Foar it relatyf sjoen tinbefolkte gebiet pakte dit min út. Der binne op dat momint sa'n trijehûndert plysjebanen tefolle, sa is lanlik bepaald.

Dizze saneamde oerbesetting moast yntern oplost wurde. Dat betsjut; de plysje Noard-Nederlân moast sels derfoar soargje dat it oerskot oan FTE's ferdwynt. Dat giet net sûnder problemen.

Gjin twongen úntslaggen

As earste is der in ôfspraak dat as der troch de reorganisaasje in oerkapaisiteit is, dit tastien wurdt.

As twadde ha de plysjefakbûnen in stevige finger yn de pap. By de reorganisaasje yn 2013 twongen sy ôf dat der gjin twongen ûntslaggen falle meie. Dit ter beskerming fan de eigen meiwurkers. Ek binne der gjin konsekwinsjes as binnen fiif jier de oerbesetting net fuortwurke is. Dit set de plysje foar in lestich probleem, hielendal omdat op de wurkflier sels noch in hege wurkdruk ûnderfûn wurdt.

Plysjeminsken binne dus goed beskerme. Dat helpt net by it oanpakken fan de personielsproblemen, fine de managers. 'De rechtspositie werkt belemmerend voor het organisatiebelang,' stiet notulearre by in managementoerlis yn oktober 2017. Dochs wurde der meardere pogingen dien om dy opleine oerbesetting fuort te wurkjen.

Se leverje stik foar stik net it winske resultaat op. Sa slagget it mar net op it wurk better te ferdielen binnen it korps. In soad aginten bliuwe sitten wêr't se sitte. Ta gefolch dat der te folle aginten op bepaalde plakken binne en júst te min by mei name spesjalistyske ôfdielingen. En dêr rint de wurkdruk hieltyd fierder op.

'Oververtegenwoordiging wijkagent'

Yntusken binne yn it noarden foaral de wykaginten goed fertsjinwurdige. Op papier yn elts gefal. Neffens plysjebûnen ACP en NPB wurdt dat oerskot net fielt troch de aginten sels. It weromdringen fan de kapasiteit makket dy wurkdruk allinnivh noch mar heger. "Het in de wijk aanwezig zijn, wordt alleen nog lastiger als de boventalligheid terugloopt", skriuwe de bûnen.