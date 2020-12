Ferbod op sânwinning yn Iselmar kin sânwinner net keare: Koninklijke Smals jout net op

Smals wie nei de heechste rjochter fan it lân stapt, omdat it bedriuw fûn dat de gemeenteried mei it ferbod in polityk spultsje spile hat, yn oanrin nei de provinsjale ferkiezingen. Wjerstân út de streek hie neffens it bedriuw gjin rol spylje mochten. De Ried fan Steat hat dy argumintaasje fan tafel fage.

Smals lit no witte dat harren betrouwen yn de helberens fan de plannen nei de útspraak allinnich mar tanaam is. "Wij blijven vertrouwen hebben in nut en noodzaak van onze plannen, zowel op het gebied van de winning van bouwgrondstoffen als op het gebied van natuurversterking en ecologie. Hierbij blijven wij de komende periode de dialoog aangaan met belanghebbenden en betrokkenen", seit Marloes Herms fan it bedriuw. Smals bestudearret de útspraak om te sjen hokker stappen oft der noch naam wurde kinne.

Underwylst tinke sawol de gemeente as de aksefierders dat dizze útspraak eins de ein betsjtut fan de plannen fan Smals. Baukje Miedema fan Aksjegroep Murns tinkt dat troch de útspraak fan de Ried fan Steat de drompel om dit soarte plannen yn Europeeske beskerme natuergebieten te kearen allinnich noch mar leger komt te lizzen foar gemeenten.