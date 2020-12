Omrop TIP: De histoarje fan de winterfeesten yn Thúsakademy

It foarearst lêste kolleezje yn de rige Thúsakademy is yn hannen fan prof. em. Rolf Bremmer jr. en giet oer winterfeesten. Oan de foarjûn fan de Krystdagen siket Bremmer de mienskiplike dieler fan al dy feesten mei sa'n ferskaat oan histoaryske eftergrûnen.