LIVE: Thúsakademy oer de histoarje fan winterfeesten: Wêrom ite we safolle mei de Krystdagen?

Yn it foarearst lêste kolleezje yn de rige Thúsakademy fertelt professor Rolf Bremmer oer de skiednis fan saneamde winterfeesten. Oan de foarjûn fan de Krystdagen siket hy de mienskiplike dieler. It binne feesten fan oerfloed, seit er. Minsken fiere dat it iten klear leit.

It kolleezje begjint om 20.30 oere en is hjirûnder live te sjen. It wurdt ek rjochtstreeks útstjoerd by Omrop Fryslân op telefyzje.