226 nije coronabesmettingen fêststeld

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân binne woansdei de measte nije besmettingen meld, nammentlik 60. Dêrnei komt de gemeente Ljouwert mei 31. Ek opfallend is it hege tal besmettingen yn Achtkarspelen: 17. Tiisdei wiene it dêr ek al 14.

Der binne gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan corona en ek gjin nije sikehûsopnamen.

Lanlik binne woansdei 10.447 nije besmettingen meld. Tiisdei wiene dat der 9.853.

It tal besmettingen de gemeente