Alle 89 fundearringspeallen fan Wynpark Fryslân de grûn yn

Neist de 89 wynturbines yn de Iselmar komt der by Breezanddijk in transformatorstasjon en by Koarnwertersân in wurk- en natuereilân.

Der wurdt no wurke oan de oanlis fan stroomkabels yn de Iselmar. De kabels komme twa meter yn de boaiem te lizzen en ferbine de wynturbines en it transformatorstasjon mei elkoar.