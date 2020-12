Skouboarch De Lawei jout goed 500 krystmielen oan de Voedselbank

De Voedselbank krijt goed 500 krystmielen fan De Lawei yn Drachten. Mei eltse ferkochte 'Kerstdinerbox', in doaze mei in trijegongendiner dat thús opwaarme wurde kin, jout de Drachtster skouboarch ek in krystmiel oan de Voedselbank. Harren doel wie om 450 doazen te ferkeapjen, en dat hawwe se dus mear as helle.