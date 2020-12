Provinsje moat opnij sjen nei beswier tsjin ôfsjitten fan guozzen

De provinsje hat in tal jierren lyn de saneamde 'winterrêstregeling' foar guozzen skrast. Yn stee dêrfan wurde alle winters guozzen ôfsketten. Yn de ôfrûne jierren wienen dat alle kearen 200.000 guozzen. Dit jier leit it maksimum op 150.000 guozzen.

Yn de praktyk wurde sa'n 50.000 guozzen ôfsketten, lykas kolguozzen. De Fûgelbeskerming fynt it net akseptabel dat it tastien is om safolle guozzen ôf te sjitten.

Tsjin skea oan gerslân

Guozzen wurde alle winters ôfsketten om skea oan gerslân foar te kommen. Neffens de Fûgelbeskerming is dat net nedich: tusken 1 novimber en 1 maart groeit der hast gjin gers en kin it gers net rispe wurde, seit de organisaasje. It gers dat net rispe wurde kin, wurdt ek net fergoede.

Ek by natuergebieten

De provinsje seit dat it doel is om guozzen te ferjeien nei foerazjeargebieten, mar neffens Fûgelbeskerming krije jagers te folle romte om ek op de bisten te sjitten. It sit de Fûgelbeskerming ek dwers dat flakby Natura 2000-gebieten op guozzen sketten wurdt. "Op de slaapplaatsen zelf mag niet gejaagd worden, maar vlak erbuiten wel."

De Fûgelbeskerming tinkt noch nei oer in heger berop. Se hiene it leafst hân dat de rjochter fuortendaliks bepaald hie dat der net mear op guozzen sketten wurde mei.