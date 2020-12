Ried fan Steat hellet definityf streek troch sânwinning Koninklijke Smals yn Iselmar

De striid om sânwinning yn de Iselmar by de Ried fan Steat is wûn troch gemeente De Fryske Marren. De beswieren fan sânwinner Koninklijke Smals by it heechste rjochtskolleezje fan ús lân tsjin it beslút fan de gemeente om gjin tastimming te jaan foar de plannen hawwe it net helle. In mearderheid fan de gemeenteried stimde begjin 2019 tsjin it fêststellen fan it bestimmingsplan dat de sânwinning foar de kust fan Gaasterlân mooglik meitsje moast.