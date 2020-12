Plysje hâldt trije fertochten oan foar brân Twizelerheide

De brân wie neist it fjild dêr't boargemaster Brouwer fan Achtkarspelen in needferoardering ynsteld hat. Dat die er om't er de lêste tiid faak brannen binne. "It giet om oantaasting fan de iepenbiere oarder, wêrûnder lûdsoerlêst, groepsfoarming, swier fjoerwurk, in soad rommel en alkoholgebrûk. De groep ferpest it foar oare ynwenners, dy't harren wol oan de regels hâlde", sei de boargemaster.