Plysje Noard-Nederlân byt tosken stikken op personielsproblemen

In plysjeman dy't al syn hiele libben by de plysje wurket, befêstiget tsjin Omrop Fryslân it ferhaal fan de oerkapasiteit, mar neffens him is it yn de praktyk hiel oars mei de besetting by de plysje. Fanwege syn baan en posysje wol hy anonym bliuwe.

"Dit is nog maar het begin van alle ellende"

Nettsjinsteande de oerbesetting, binne der grutte tekoarten, seit de anonime boarne. "Over de hele linie kampen we met tekorten, de roostermakers vullen gaten met gaten. En dit is nog maar het begin van alle ellende, het wordt alleen maar erger". Hjirmei doelt hy op it gegeven dat der troch oerkapasiteit 'allinnich noch mar minsken út moatte'.

It korps neamt dat 'scheefgroei'. Der is fierstente min beweging ûnder it personiel. 'Het werk zit niet, waar de mensen zitten', wûrdt gauris konkludearre yn de notulen fan managementpetearen.

Ien fan de ôfdielingen mei in tekoart is de resjerzje. Neffens de plysjeman kin dy de wurkdruk net mear oan. Geregeld wurde saneamde swierdere saken oerdroegen oan 'gewoane' aginten omdat de resjersjeurs der sels net mear oan takomme. It giet bygelyks om urginte fermissingen. 'Hap-snap-werk', sa omskriuwt de agint de rol fan de resjerzje yn Noard-Nederlân. Hjirtroch soene ûndersiken stil komme te stean en de help oan boargers kin net mear nei winsk oanbean wurde.