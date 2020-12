Brânwacht rydt út foar brân yn GGZ-ynstelling yn Harns

De brânwacht skaalde al gau op nei middelbrân. It giet neffens de brânwacht om in lytse brân en it fjoer wie gau ûnder kontrôle.

In oantal bewenners moast lykwols in skoftke harren keamers út. De brânwacht hat de keamers fentilearre, wêrnei't de bewenners der wer yn koene.