Hoe kinst âlderein yn fersoargingstehuzen no opfleurje yn dizze tiid? Op De Lemmer ha se dêr wol in antwurd op: mei dûns, muzyk, fantasybylden en ljocht! Bern fan OBS Ekke de Haan hâlden dêr yn gearwurking mei folwoeksenen in foarstelling foar de âlderein fan Patyna De Schutse.