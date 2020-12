Ynwenners feroarje Easterwierrum yn sfearfol krystdoarp

It inisjatyf kaam fan Trudy de Vos en it idee fan Jolanda van der Weide. "Ik soe de beam by ús thús fersiere en tocht: it is wat tryst waar, in tryste tiid. Wêrom net it hiele doarp?", fertelt Van der Weide.

Sawat alle doarpsbewenners dogge mei. Der is in echte kryststâl mei libbene skiep, in metershege krystbeam en der binne oare krystsymboalen te sjen yn it lytse doarp mei sa'n 320 ynwenners.