Nije buertkeamers gemeente Ljouwert yn jannewaris net iepen foar ynrin

Yn de keamers kinne minsken terjochte dy't fragen ha oer formulieren, foar in lústerjend ear of gewoan foar in bakje kofje. Troch dizze taken fuort te heljen by professionals en te jaan oan frijwilligers, hopet de gemeente Ljouwert acht ton te besparjen. Dat is nedich omdat de gemeente foar 2021 jierliks 3,6 miljoen euro besunigje moat.

By soarchoanbieders yn Ljouwert binne lykwols grutte twivels oer de ynset fan frijwilligers. Se soene net geskikt wêze foar it helpen fan minsken dy't meardere problemen ha. Dêrneist jout Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (VOL) oan dat der net genôch frijwilligers binne om soarchtaken oer te nimmen fan professionals.

Wethâlder Hein Kuiken hopet dat takom jier de buertkeamers dochs folslein iepen kinne. "De bedoeling was dat we in 2020 met elkaar zouden kennismaken en gezamenlijk de inrichting zouden bespreken. Dat proces heeft als gevolg van corona hinder opgelopen. In de ambities om dat in samenspraak met veel vrijwilligersorganisaties uit te serveren middels die buurt- en dorpskamers moeten we even een pas op de plaats maken. Ik hoop dat dat in de loop van 2021 alsnog kan."