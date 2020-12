Yllegale stjoermêst hâldt ynwenners Spannenburch yn 'e besnijing

Hy bromt, is 30 meter heech en it is in riedsel hoe't er der komt: in stjoermêst by Spannenburch. It buorskip by Tsjerkgaast hat al in ferneamde toer stean, mar dy hat der sûnt koart in buorman by. In telefoanbedriuw hat begjin oktober in nije stjoermêst delset by de brêge fan Spannenburch. Dat soarget foar opskuor yn it plakje, want gjinien wit wat foar mêst it is. Boppedat soe de fergunning net doge.