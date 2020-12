Basisplak foar Dresevic yn útwedstriid tsjin Feyenoord, Van Bergen fraachteken

SC Hearrenfean slút de earste seizoenshelte ôf mei in achtste plak. En dêr hie gjinien oan it begjin fan dit seizoen rekken mei hâlden. Hielendal net, omdat alle oefenwedstriden yn de tarieding ferlern gienen. En dochs is der in gefoel dat der miskien noch mear ynsitten hie. Jansen: "Ik heb een beetje een dubbel gevoel hierover. Want vooraf teken je ervoor, maar nu denk ik dat er misschien toch wel wat meer in had gezeten. En dan denk ik vooral aan de wedstrijden tegen PSV, ADO en RKC Waalwijk."

Oanfaller Henk Veerman is mei 9 doelpunten kluptopskoarer en sjocht mei in tefreden gefoel werom op de earste seizoenshelte. "Ook al mochten we verliezen van Feyenoord, dan nog vind ik dat we een goede seizoenshelft hebben gehad. Als je kijkt naar mijn doelpunten en mijn assists dan ben ik daar heel tevreden over. Negen doelpunten, daar had ik van tevoren voor getekend", sa seit de lange oanfaller.