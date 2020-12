Drokte op de boat: ekstra sneltsjinst tusken Harns en Flylân

Toeristen binne dizze dagen gewoan wolkom op de Waadeilannen. Earder dit jier diene de boargemasters fan de eilannen noch in oprop om foaral net te kommen, om sa de eilannen firusfrij te hâlden. Yntusken binne der ek coronagefallen op de eilannen.

Hotels op de eilannen ha in soad ôfsizzingen, mar yn de fakânsjehúskes is it wol drok. Der is genôch plak foar alle toeristen op de eilannen, sizze de boargemasters.