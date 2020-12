Sikehûzen lizze de net-akute, planbere soarch stil om de grutte groei fan it oantal coronapasjinten oan te kinnen. It oantal bêden op de intensivecareôfdielings wurdt útwreide nei 1.450 en der moatte ek wer mear pasjinten nei Dútslân ferpleatst wurde. Mei dy maatregels wol it Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) garandearje kinne dat de meast kritike soarch foar alle pasjinten trochgean kin.