FIDEO: It Fryske folksliet klinkt en daveret troch de Grinslanner haadstêd

It sette lykwols gjin seadden oan de dyk: de gemeente Ljouwert wie benaud dat it te folle publisiteit opsmite soe en dat der grutte groepen minsken gearkloftsje soene. "Ik heb contact gehad met de gemeente, wij hebben het samen overlegd", fertelt Peetsma. "Er kwam natuurlijk veel aandacht voor, Radio1 belde, Trouw belde. Dat brengt risico met zich mee."

'Botter, stoet en gruine keze'

Dat de Aldehou dochs net blau, grien, read en wyt kleuret tiisdei, betsjut lykwols net dat de Ljouwerter Voedselbank gjin donaasje fan de Grunnfluencer krijt. Yntusken is der troch Peetsma al 2.750 euro ophelle.

As in soarte fan ferfangende aksje, hat hy in oprop pleatst op Facebook. Hy freget minsken om de Fryske spreuk 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries' yn it Grinslanners te sizzen. Peetsma: "Ik heb de Friezen uitgedaagd om de zin over boter en groene kaas in het Gronings te zeggen: 'Botter, stoet en gruine keze, wel dat nait zeggen kin, kin gain Grunneger wezen'."

Tiisdeitemiddei om 12.40 oere is it Frysk folksliet op de Martinitoer spile. "Het is jammer dat de Groningse vlag niet op de Oldehove wordt geprojecteerd, maar als alle Friezen dit filmpje insturen, dan hebben we voor mijn gevoel hetzelfde doel gehaald", sa seit Peetsma.