Ek FNP en FvDF wolle 'Jeugd-Obe'-priis foar Fryske taalbefoardering

In 'Jeugd-Obe'-priis foar de bêste Fryske oersetting fan jeugdliteratuer: neffens de FNP en Forum Fryslân soe dat in goede stimulâns wêze om it Frysk te befoarderjen. Sy stelle hjiroer fragen yn de Provinsjale Steaten. De sjuery fan de Obe Postmapriis kaam earder sels mei de oanbefelling om in 'Jeugd-Obe' yn it libben te roppen.