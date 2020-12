Undernimmers yn lockdown: "De buertsuper is it sosjale hert fan it doarp"

Krekt as alle moarnen, stie Wijnsma tiisdei al betiid yn de winkel om de oven fol te smiten. It is neffens him net in minne dei kwa bestellings. "Wy geane fan Drachten nei Ferwert, oeral komme wy hjoed."

It tal bestellingen is wol groeid sûnt it begjin fan de coronakrisis. "Dat binne allegear coronaklanten, dy't wy oerholden hawwe fan maart, april." Dat is fan Eastermar út wol in ein út de wei, mar Wijnsma fertelt dat de winkel troch de hiele provinsje hinne besoarget. "Der is gjin plak yn Fryslân dêr't wy net komme."

Efkes skilje

Dat der in protte bestellingen binne, is dus net mear frjemd foar de supermerk. Dat komt neffens Wijnsma ek om't minsken by harren neist online ek telefoanysk bestelle kinne. "Wy pakke alle manieren op. Dat diene wy altyd al, mar dan wie it mear út de regio wei. Ik tink dat wy no sa'n fyftich, sechstich klanten hawwe. Wy binne mar lyts, dus wy hawwe de hannen fol om dat alle wiken rûn te krijen."

Dat hy op meardere wizen te berikken is, is neffens him dan ek wat de buertsuper fan de 'grutte jonges' ûnderskiedt.