Sint-Thomaslieden Ketlik giet troch, fakkeloptocht en midwintermerk skrast

It is in iuwenâlde tradysje, dy't hjoed-de-dei noch mar yn twa Fryske doarpen bestiet: it Sint-Thomaslieden. Ynwenners fan Ketlik liede tusken 21 desimber en âldjiersdei de klokken fan de klokkestoel om kweade geasten te ferdriuwen.

Dit Sint-Thomaslieden wurdt dien fan 21 desimber ôf, de dei fan Sint Thomas. It wurdt ek wol 'plúslieden' neamd en de tradysje is inkeld yn Aldhoarne en Ketlik noch. De keunst is om de klokken te lieden yn in ritme dat goed op inoar ôfstimd is, al kinne dat net in soad minsken mear.

Op eigen manneboet

Moandei hat Pleatslik Belang Ketlik kontakt hân mei de gemeente Hearrenfean. It lieden mei trochgean as minsken har mar gewoan oan de coronaregels hâlde. "De gemeente wie aardich kûlant. De coronamaatregels binne dúdlik en dêr moatte we ús by it kloklieden ek oan hâlde", seit Harm Wierda fan Pleatslik Belang Ketlik.

Pleatslik Belang sil dêrom wat oanwizingen ophingje by de klokkestoel, sadat minsken genôch ôfstân hâlde. It skeelt dat it lieden fan de klokken faak op eigen manneboet bart, en net in grut barren is mei in soad minsken tagelyk. "As it wol de spuigatten útrint mei publyk, kinne we altyd noch sjen hoe't we dat oanpakke", seit Wierda.

Gjin oare aktiviteiten

De fakkeloptocht lûkt lykwols wol in soad publyk. Dêr dogge alle jierren in soad bern en folwoeksenen oan mei. Ek de midwintermerk om de tsjerke fan Ketlik hinne is fan de baan. Dochs is Pleatslik Belang der bliid mei dat it kloklieden noch wol trochgean kin. Minsken binne wolkom tusken 8.00 oere en 22.00 oere.