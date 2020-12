Trainer Jan-Piet Bosma jier langer by Harkemase Boys

Fuotbalklup Harkemase Boys giet takom seizoen fierder mei deselde technyske stêf. Trainer Jan-Piet Bosma stiet opnij mei syn assistint Willem van Kammen foar de groep. Bosma is op it stuit dwaande oan syn earste seizoen by de Harkiten. Under syn lieding hat Harkemase Boys noch net ferlern.