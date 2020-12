'Nacht van het Wad' moat minsken wize op sjarme én belang fan echte tsjusternis

Yntereassearden koene online meisjen mei Schilling syn Planetariumshow yn de teätertsjerke yn Nes, dêr't ek de replika fan de Nachtwacht stiet. It wie de kick off fan de kampanje 'Nacht van het Wad', wêrmei't it belang fan tsjusternis yn it Waadgebiet oankaarte wurdt.

"It wurdt fan takom jier ôf fjouwer kear yn it jier organisearre. Der binne dan allegear eveneminten om minsken genietsje te litten fan de moaie tsjustere nachten yn Noard-Nederlân", leit Akkeline Postema fan de Grinslanner miljeufederaasje út.

Flecht oer it Waad

Schilling naam de sjoggers mei yn in flecht oer it Waad en liet sjen wêr't it yn it gebiet noch tsjuster wêze kin. Der binne nammentlik net in soad gebieten dêr't it noch écht tsjuster is.

"Licht is niet goed voor de natuur, want nachtdieren hebben er last van", leit Schilling út. "Het is slecht voor de economie, want verlichting kost geld. En het is slecht voor het dagelijkse biologische ritme van de mens. Tot slot ben je niet meer in contact met de kosmos waar je deel van uitmaakt."