Danny Noppert begjint oan tredde WK yn Londen: "Kwartfinale soe dream wêze"

Dochs wol Noppert dêr de kommende wiken mei ôfrekkenje. It wurdt syn tredde WK yn it ikoanyske Alexandra Palace yn Londen, dus wat dat oanbelanget hat de Fries al ûnderfining mei it grutte poadium. Hielendal om't syn tsjinstanner dit jier debutearret. "Ik haw noch nea tsjin him spile. It is foar my in ûnbekende spiler. As alles rint skat ik myn kânsen heech yn, dan kin ik de partij seker winne."

Hanteken foar kwartfinale

Fierderop yn it toernoai wachtsje Noppert by winst mooglik nammen as Dave Chisnall, Dimitri van den Bergh of yn de kwartfinale: Michael van Gerwen. "Myn dream is yn de kwartfinale te kommen", neffens Noppert. "Mar do wolst eins nea ferlieze. Ek al hellest dan de kwartfinale of de heale finale. Mar as ik no myn hanteken sette koe foar in kwartfinaleplak, dan hie ik dat dien."