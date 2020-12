Earedifyzje sealfuotbal mei foarearst noch net wer úteinsette

De kompetysjes yn de earedifyzje fan it sealfuotbal sette foarearst noch net wer útein. Dat jildt sawol foar de manlju as de froulju, meldt de KNVB. It is it resultaat fan oerlis tusken de ferieningen út beide kompetysjes en it fuotbalbûn. Yn Fryslân spylje de froulju fan Drachtster Boys en Libertas yn de earedifyzje.