Hoe gean Fryske tsjerken om mei corona en de krystdagen?

It CIO advisearret de tsjerken om de krystnachttsjinst net fysyk te dwaan, mar om dy online út te stjoeren. Neffens predikant Wim Beekman fan de protestantske tsjerke yn Fryslân reagearren de Fryske tsjerken mei twa wurden: 'jammer' en 'begrijpelijk'. "Jammer, want we gaan het echt missen. Maar ook heel begrijpelijk, want de besmettingen nemen toe, ook in Fryslân. Het is niet verantwoord om dan allemaal samen te komen in de kerk."

'Risicovol'

Beekman fynt it dan ek spitich dat der noch hieltyd tsjerken binne dy't tsjinsten mei hûnderten minsken organisearje. "Ik denk dat dat risicovol is. Zeker omdat naar de kerkdiensten ook heel veel ouderen komen, mensen met een broze gezondheid. Dan denk ik dat het niet verantwoord is."