Transporteur Boonstra besiket sjauffeur Ingelân út te krijen: "Alles sit op slot"

Sa binne se by Boonstra Transport yn Haulerwyk al de hiele dei dwaande om te sjen oft se harren sjauffeur Bas Groeneveld noch weromkrije kinne. "Hy stiet yn 'e buert fan Londen op in fersoargingsplak dêr't hy wat ite kin en dêr't hy dûse kin. En hjir op kantoar besykje wy mei it team alles om him thús te krijen. Mar alle fearboaten sitte al fol en de trein rydt net mear. Alles sit op slot", seit Feike Boonstra, dy't hieltyd kontakt mei syn sjauffeur hat en siket nei in oplossing.

'Er staan hier duizenden vrachtwagens'

Frachtweinsjauffeur Groeneveld stie earst fêst op de sneldyk, mar hat op oantrúnjen fan syn baas Feike in plak mei mear foarsjenningen opsocht. Hy hopet dat der gau in oplossing komt.

"Als het goed is wordt alles morgenavond weer vrijgegeven. Maar daar zijn ze nu nog over aan het vergaderen, dus het is even afwachten of we met de feestdagen thuis zijn", seit Groeneveld. "Ik hoop vanavond meer te weten, maar er staan hier duizenden vrachtwagens, dus het is de vraag hoe lang dit nog gaan duren. Ik probeer zo positief mogelijk te blijven, niemand heeft hier op gerekend, dus we maken er maar het beste van."