Grinslanner flagge net projektearre op Aldehou, TikTok Tammo lûkt plan yn

Beierdier Auke de Boer spilet yn desimber en jannewaris alle tiisdeis fersyknûmers. Dizze tiisdei spilet hy it Fryske folksliet om 12.40 oere yn Grins. It is in inisjatyf fan de Fryske studinteferiening Bernlef yn Grins. De opbringst giet nei de lokale Voedselbank en it ûnderhâld fan de Martinitsjerke. De studinteferiening hat yntusken mear as 2.300 euro ophelle mei it inisjatyf.

De aksje soarge foar flinke opskuor yn de stêd. Meardere Grinzer riedsleden reagearren op de aksje en wolle der fragen oer stelle yn de ried.