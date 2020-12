FIDEO: 11 Andere Oorden op fleanfjild Drachten

Bliuw thús, mei in waarm tekkentsje, in goed boek en wat lekkers derby om op te knabbeljen. It fleanfjild fan Drachten fielt moandeitejûn oan as in noflike wenkeamer. Dizze krysttiid bliuwe we allegear oan de grûn. Drachten is it achtste plak dat troch de keunstners fan it LUNA Collective yn it ljocht set wurdt. It is ûnderdiel fan 11 Andere Oorden.