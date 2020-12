Stedhûs Boalsert sûnder toer, mar mei beam: werstel toer duorret langer as tocht

It werstel fan de toer fan it stedhûs fan Boalsert is letter klear as pland. De toer is ûntmantele, omdat de konstruksje bot oantaaste wie troch de bûnte kjifkrobbe. Friso, it oannimmersbedriuw dat it werstelwurk útfiert, hat gemeente Súdwest-Fryslân witte litten dat de restauraasje in pear moannen langer duorje sil.