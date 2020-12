Omrop TIP – Weromsjen mei Reitse, mei ek lekkere resepten

Yn de earste ôflevering fan Weromsjen mei Reitse op moandei 21 desimber is reedrydster Femke Kok te gast. 2020 wie it jier fan har trochbraak. Dat freget om in feestlik foargerjochtsje. Tiisdei 22 desimber sjocht Reitse mei triatleet Stefan van der Pal werom op it jier wêryn't Van der Pal de Alvestêdetocht swimme wollen hie. Sy meitsje yntusken in fegetaryske sjampinjonragût.

It haadgerjocht foar it krystdiner makket Reitse op 23 desimber mei Baukje de Vries fan de Ierske pub yn Ljouwert, har bedriuw stiet al moannen stil. It neigesetsje stiet op 24 desimber op it programma. Reitse praat dan mei Margreet de Graaf, direkteur fan de GGD. Sy wie dit jier in soad yn it nijs om minsken by te praten oer de coronakrisis. Tegearre meitsje sy sûkeladeparren.