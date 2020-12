Wa hat in 3D-printer om in rekonstruksje te meitsjen fan de skedel fan Jonker Sicke?

Jan Dirk van Ravensteyn fan it bestjoer fan de Jellumer tsjerke fertelt dat se fan de tsjerke in 'beleef- en cultuurhuis' meitsje wolle. Ynspiraasje foar dat poadium wie Sicke van Dekema, wolst dy eins yn it ferjit rakke is. Sa is binne der net in soad portretten fan him en syn famylje te finen. "Waarschijnlijk zijn ze zo zuinig geweest dat ze zichzelf nooit hebben laten portretteren. De meeste adellijke mensen gaven daar wel geld aan uit. Misschien was hij wel een knijpstuiver, of dacht hij 'ik geef mijn geld wel uit aan vakantie'", laket Van Ravensteyn.

Forinsyske eksperts

Yn febrewaris waarden de bonken fan Van Dekema en syn famylje fûn ûnder de tsjerke fan Jellum. Dêrtroch is der no in kâns om it gesicht fan Jonker Sicke yn byld te krijen. "Zijn schedel wordt bewaard en forensische experts zijn er mee bezig om te onderzoeken wat er is gebeurd. Onze belangrijkste vraag is: hoe zag die man eruit? We zoeken nu iemand met een 3d scanner en printer om die schedels te reconstrueren om zo een portret van hem te maken", sa seit Van Ravensteyn.