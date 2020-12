Jeugdhonk Minnertsgea hellet hast 5000 euro op foar behâld eigen plakje

Net allinnich ûndernimmers sitte op dit stuit sûnder ynkomsten, ek jeugdhonk 't Alibi yn Minnertsgea hat jildkrapte. Om't it honk al moannen ticht is, binne der gjin ynkomsten, wylst de fêste lêsten wol trochgean. Om jild yn te sammeljen betochten de fjouwer 15-jierrigen in eigen aksje. Se lieten harsels opslute yn it jeugdhonk om radio te meitsjen. Minsken koene fia in livestream de radio-útstjoering besjen en mei in lytse donaasje harren favorite plaatsje oanfreegje.