Utpakke mei Omrop Fryslân: 9 programma’s dy’tsto net misse meist dizze feestdagen

Sis it mar!

Foar it earst is Omrop Fryslân tusken de krystdagen en âld en nij dei en nacht live op radio. Yn dizze Sis it mar!-dagen en -nachten stiet de hiele programmearring yn it teken fan fersykjes fan harkers. Minsken kinne ek fersykjes foar inoar oanfreegje en sa dochs in bytsje byinoar wêze. Sis it mar! is te hearren fan 27 o/m 30 desimber. Dyn fersyknûmer kinst WhatsAppe nei 06-20499199 of trochjaan fia de Omrop-app.