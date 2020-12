Undernimmers yn lockdown: "Klanten passe harren krystoutfit oan de keukentafel"

It nijs fan de hurde lockdown kaam moandei hurd oan yn de kleanwinkel yn Boalsert. "Desimber is ús drokste tiid. Dan tinkst: 'shit, hoe moat ik dizze moanne fierder?' Dan giest 's nachts ompankoeken om wat te betinken om dochs ús klean te ferkeapjen." Krekt as kollega's kaam Nico mei it plan om syn klean online te ferkeapjen. "Dat giet poerbêst. Ik ha gelokkich in grutte fêste klantegroep dy't ús online folget. Ik ha tiisdei fuort de earste klean online setten."

Nije kolleksje

Nico iepene syn winkel yn oktober 2019. "Ik bin in jonge ûndernimmer, in moanne ticht betsjut in flink omsetferlies. Boppedat moat dizze krystkolleksje wol fuort, want begjin takom jier komt de nije kolleksje, dus dan moat de winkel wol leech wêze. Gelokkich ha wy ôfrûne wike in soad guod online ferkeapje kinnen. Wy stjoere pakketsjes op of besoargje by minsken thús. Us heit en mem helpe yntusken ek mei. Prachtich."