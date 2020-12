Auto bedarret yn de sleat by Feanwâlden

In bestjoerster is yn de nacht fan snein op moandei mei de skrik frijkaam nei't se mei har auto yn de sleat belâne by Feanwâlden. It ûngelok barde krekt nei fjouwer oere oan it Bûtefjild. De frou koe sels út de auto klimme en stie al yn de berm te wachtsjen doe't de brânwacht en plysje kamen.