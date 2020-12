Van Hecke baalt fan ferlies: "Een van de matigste wedstrijden dit seizoen"

Hearrenfean hope nei twa minne earste helten tsjin PSV en Vitesse no ris skerp oan de wedstriid te begjinnen. Mar dat slagge net, seach ek Jan Paul van Hecke. "Als je gelijk al 0-1 achter komt loop je meteen achter de feiten aan. Dat is niet scherp beginnen."

Minste wedstriid fan it seizoen

Ek yn de twadde helte gie it fuort mis. "Dan ga je volle moed de tweede helft en en dan krijg je na twee minuten al de 0-2 tegen." It spul fan de Feansters like nearne op, seit de ferdigener. "Ik vond ons vandaag heel matig, dat moeten we veel beter doen. Het is gewoon heel zuur dat je hier thuis verliest terwijl dat helemaal niet nodig is."

Neffens Van Hecke spile Hearrenfean snein ien fan har minste wedstriden oant no ta. "Ik denk dat dit één van de matigste wedstrijden is dit seizoen, zeker als je ziet hoe weinig kansen we creëren. Zeker omdat je nu vier keer gelijkgespeeld hebt, dan ga je vol voor de overwinning. Als je dan vrij kansloos verliest is dat niet goed."