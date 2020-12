Oprop Henk de Jong helpt net: mear as 100 Cambuur-supporters fiere winterkampioenskip

In groep fan tusken de hûndert en twahûndert Cambuur-supporters hat him sammele yn de omjouwing fan it Cambuur Stadion. De supporters fiere dat de klup sneintemiddei wûn hat fan Excelsior Rotterdam en nei de earste seizoenshelte boppe-oan stiet. In grutte groep hâldt him dêrby net oan de jildende coronamaatregels. By it feest wurdt ek in soad fjoerwurk ôfstutsen.