Henk de Jong optein oer sterk jier Cambuur: "Ik hie dit nea ferwachte!"

Tsjin Excelsior gie it sa as faker de lêste wiken muoisum, mar de oerwinning kaam ek net echt yn gefaar, fynt De Jong. "Se spilen op it ein opportunistysk, mar doe hiene wy it al ôfmeitsje moatten."

"In geweldich jier! Wy ha 43 punten, dat is ûnfoarstelber goed. Ik wit dat it de lêste fjouwer wedstriden minder is, mar we winne alles", seit De Jong. Nei it misrinnen fan promoasje hie de trainer dat net ferwachte. "It wurdt allegearre mar ferwachte dat it samar bart, mar we ha in dikke tik hân. En dan spylje je in healjier net."

Nei de winter

Ferline seizoen begûn Cambuur nei de winter mei in ferlies, mar De Jong is der net benaud foar dat dat no wer barre sil. "Ik sil dy ien ding fertelle, wy sille aansten wer ris ien ferlieze. Mar ik hoopje net ien fan de earste seis, dan moatte de oaren yn de lêste wedstriden fiif kear mear winne as wy, dêr geane wy foar."