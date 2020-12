Omrop Fryslân stjoert dizze snein wer live in tsjerketsjinst út, út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei. De tsjinst begjint om 10.00 oere. Foargonger is dûmny Margarithe Veen, organist is Jochem Schuurman en der wurdt songen troch Jaap de Kok.