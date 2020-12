Boargemaster Van der Zwan oer demonstraasje: "Hier kan ik met mijn verstand niet bij"

"Hier kan ik met mijn verstand niet bij", sei boargemaster Van der Zwan oer de minsken dy't sneontejûn demonstrearren tsjin de lockdown yn it sintrum fan It Hearrenfean. "We zitten in de hoogste risicofase, met 60 coronadoden per dag en meer dan tienduizend besmettingen. Iedereen wordt gevraagd zich te gedragen om het virus in te dammen en dat mensen daar dan zo gevolg aan geven is natuurlijk waardeloos."