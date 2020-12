PODCAST Boekekast #7: 'Hoe't ik it fjildfirus skipe', in ferhaal fan Lida Dykstra

Lida Dykstra

Lida Dykstra (1961) hat tal fan, benammen, berneboeken skreaun yn it Frysk en yn it Nederlânsk. As Berneboeke-ambassadeur giet se faak op skoalbesite. Foar de podcast skreau se in ferhaal foar folwoeksenen, mar de haadpersoan is wol in bern. "In famke fan in jier as fjouwer. Har heit is in aaisiker en se giet mei him it fjild yn. Yn elk fan myn ferhalen sitte autobiografyske eleminten, ik ha fan ús heit ek in pols krigen." Se beskriuwt de tiid út har jeugd. "Ast âlder wurdst, realisearrest dy wat echt belangryk is yn it libben. Net de dingen dy'tst krijst, mar de tiid mei dy'tst mei dyn âlden trochbringst, dat binne de oantinkens. Dêr sit de wearde yn."

Dykstra wurket alle dagen fan 8.30 oant 15.00 oere, as se teminsten net op skoalbesite is. "It skriuwen wurdt noait in rûtine, ik sjoch altyd hoe't it better kin." Se hat krekt de tekst klear fan it fjirde diel yn de rige Gouden Boekjes oer Sipke. "Dit diel giet oer Sipke op it keatsfjild."