Opnij oerlêst yn Twizelerheide; plysje makket ein oan 'feestje'

De brânwacht hat it fjoer útmakke en de ME wie kaam om de groep op ôfstân te hâlden. Ien persoan is oanhâlden en meinaam nei it buro.

It is al langer ûnrêstich yn it doarp. In wike lyn wie in bulte mei rommel oan it Pleinpaed yn de brân stutsen.