Hearrenfean nei Emmen foar bekertoernoai; froulju lotsje thúswedstriid tsjin Ajax

Der is ek lotte foar de kwartfinale fan it frouljustoernoai. De froulju fan Hearrenfean spylje thús tsjin Ajax. Dy wedstriid is op 5, 6 of 7 febrewaris.

Foar spylster Kirsten van de Westeringh is dat in bysûndere wedstriid. Se spilet pas koart by Hearrenfean, en komt by Ajax wei. "Dit wordt een mooie wedstrijd", sei se by FOX. "Ik had liever in de finale tegen mijn oude club gespeeld, maar dit is altijd mooi."